Isola dei Famosi, ritiro Elisa Isoardi: “Avrebbe lasciato il reality dopo 8 puntate” (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo un recente rumor, Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi non solo per il problema all’occhio, ma anche per un accordo. L’avventura di Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi si è conclusa prima del previsto. La conduttrice, infatti, è stata vittima di un incidente con il braciere che le ha causato dei problemi ad un occhio. Stando a quanto rivelato dallo stesso programma e dalla concorrente la produzione l’ha invitata a tornare in Italia per degli accertamenti che scongiurassero complicazioni. Dunque l’avventura da naufraga della Isoardi è terminata a causa di un’incidente ed il suo addio al reality è stato necessario. Proprio la necessità di lasciare la competizione ha messo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo un recente rumor,hal’deinon solo per il problema all’occhio, ma anche per un accordo. L’avventura dia L’deisi è conclusa prima del previsto. La conduttrice, infatti, è stata vittima di un incidente con il braciere che le ha causato dei problemi ad un occhio. Stando a quanto rivelato dallo stesso programma e dalla concorrente la produzione l’ha invitata a tornare in Italia per degli accertamenti che scongiurassero complicazioni. Dunque l’avventura da naufraga dellaè terminata a causa di un’incidente ed il suo addio alè stato necessario. Proprio la necessità di lasciare la competizione ha messo ...

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - _guessthename : RT @Dimplee31: Hanno messo Film Out all'isola dei famosi ?? @BANGTANITA_B1CS @BTSItalia_twt - Claudio01447662 : RT @MEG_world1: Seguire dei reality del genere sono un insulto verso la nostra educazione. Non prendere posizioni da parte dei padroni di… -