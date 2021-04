Isola dei Famosi, naufrago scatena l’ira del pubblico: arriva la squalifica? (Di martedì 20 aprile 2021) La puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Un naufrago rischia la squalifica. Non solo Valentina Persia, protagonista di un gesto anti sportivo, ma anche Paul Gascoigne, ex giocatore tra le altre della Lazio, a modo suo ha attirato su di se l’ira del pubblico da casa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 aprile 2021) La puntata dell’deidi ieri sera è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Unrischia la. Non solo Valentina Persia, protagonista di un gesto anti sportivo, ma anche Paul Gascoigne, ex giocatore tra le altre della Lazio, a modo suo ha attirato su di sedelda casa L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - boomer31old : RT @VanityFairIt: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - stravozt : RT @Frances53417053: Ma vi state facendo tutti sti problemi per l'isola perché? Ma che ce frega dei concorrenti o dello share! Per noi deve… -