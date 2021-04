Isola dei Famosi | la verità dietro il ritiro di Elisa Isoardi | ecco cosa è successo

(Di martedì 20 aprile 2021)è uno dei nomi di punta de L’dei15. Tuttavia, come ben sappiamo, la conduttrice celebre volto della Rai ha dovuto abbandonare l’esperienza, a causa di un infortunio all’occhio. Almeno questa è la versione ufficiale. Nelle ultime ore, infatti, in molti hanno messo in dubbio questa versione, affermando che ci siano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - TheSkyisgreen6 : RT @ChiaraTZZT: LA CLINICA DEI FAMOSI #tommasozorzi #isola - lully24987 : RT @ChiaraTZZT: LA CLINICA DEI FAMOSI #tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... il motivo è semplice: è unomigliori prospetti della recitazione italiana ed ha dalla sua la ... ha un luminoso futuro davanti a sé? Elisa Isoardi "Lapillo nell'occhio? Ora sto meglio"/ "All'..."Un grave fenomeno , che rappresenta una vera e propria calamità per l'e procura ingenti danni al patrimonio ambientale, ai beni e alle persone. Perciò, è indispensabile dotarsimezzi ...Sicuramente Marco Maddaloni, ex vincitore dell’Isola dei famosi 2019 e campione di judo, ne sa più di tutti riguardo all’esperienza in Honduras. Recentemente è tornato per addestrare quelli ...All'Isola dei Famosi 2021 Andrea Cerioli ha raccontato la storia della mamma scomparsa nel 2014: il suo racconto ha commosso lo studio e in particolare Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tommaso Zorzi non ...