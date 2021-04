Isola dei Famosi, gli ascolti del 19 aprile: ecco quanto ha fatto la 10^ puntata (Di martedì 20 aprile 2021) L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la decima puntata è andata in onda ieri lunedì 19 aprile. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.001.000 telespettatori, pari al 17,54% di share. Il suo diretto competitor, la nuova fiction La Fuggitiva su Rai Uno, ha invece fatto 5.094.000 telespettatori, pari al 21,48% di share. La decima puntata de L’Isola dei Famosi si è conclusa con l’eliminazione di Beatrice Marchetti (finita a Playa Imboscada), l’elezione del leader Roberto Ciufoli e la nomination di Fariba Tehrani e Vera Gemma (da parte del gruppo) e Miryea Stabile (da parte del leader). Chi vuoi salvare tra Fariba, Vera e Miryea? #Isola pic.twitter.com/8TZCabL2x9 — L’Isola dei ... Leggi su biccy (Di martedì 20 aprile 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la decimaè andata in onda ieri lunedì 19. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.001.000 telespettatori, pari al 17,54% di share. Il suo diretto competitor, la nuova fiction La Fuggitiva su Rai Uno, ha invece5.094.000 telespettatori, pari al 21,48% di share. La decimade L’deisi è conclusa con l’eliminazione di Beatrice Marchetti (finita a Playa Imboscada), l’elezione del leader Roberto Ciufoli e la nomination di Fariba Tehrani e Vera Gemma (da parte del gruppo) e Miryea Stabile (da parte del leader). Chi vuoi salvare tra Fariba, Vera e Miryea? #pic.twitter.com/8TZCabL2x9 — L’dei ...

