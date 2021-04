Isola dei Famosi, Gascoigne finge di “pulirsi” con la foto di Fariba. Ira di Giulia Salemi: “Surreale” (Di martedì 20 aprile 2021) I rapporti tra l’ex calciatore della Lazio, Paul Gascoigne, e gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 sembrano sempre più tesi. Dopo una serie di episodi burrascosi, in molti (anche tra gli ospiti del programma e nel pubblico a casa) hanno pesantemente criticato il comportamento tenuto da “Gazza” durante la scorsa puntata del reality. Nel nominare Fariba Tehrani, Paul ha fatto riferimento ad un episodio accaduto negli ultimi giorni, quando la concorrente lo ha accusato di averle urinato addosso. Motivo che aveva spinto la stessa Fariba a nominare Gascoigne. LEGGI ANCHE => Isola dei Famosi, l’allegria di Paul Gascoigne: “Sono bravo nella pesca, spero di far ridere tutti” “Scelgo lei – ha detto Gazza – ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021) I rapporti tra l’ex calciatore della Lazio, Paul, e gli altri concorrenti dell’dei2021 sembrano sempre più tesi. Dopo una serie di episodi burrascosi, in molti (anche tra gli ospiti del programma e nel pubblico a casa) hanno pesantemente criticato il comportamento tenuto da “Gazza” durante la scorsa puntata del reality. Nel nominareTehrani, Paul ha fatto riferimento ad un episodio accaduto negli ultimi giorni, quando la concorrente lo ha accusato di averle urinato addosso. Motivo che aveva spinto la stessaa nominare. LEGGI ANCHE =>dei, l’allegria di Paul: “Sono bravo nella pesca, spero di far ridere tutti” “Scelgo lei – ha detto Gazza – ...

