Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e il ritiro anticipato: "Aveva firmato per otto puntate"

Come ben sappiamo, Elisa Isoardi si è dovuta ritirare dall'Isola dei Famosi per alcuni problemi all'occhio dopo un incidente in spiaggia alle prese con la gestione del fuoco. Secondo il buon Giuseppe Candela, le cose sarebbero state "programmate" già da tempo. Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: il ritiro anticipato diventa un "caso" Elisa Isoardi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

