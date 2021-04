Isola Dei Famosi, Decima Puntata: Beatrice Marchetti Inaugura Playa Emboscada! (Di martedì 20 aprile 2021) L’Isola dei Famosi, Decima Puntata: le tensioni tra i naufraghi sono sempre di più e c’è anche chi inizia a perdere la pazienza. Nuove prove, una nuova eliminazione e una nuova Isola per Beatrice Marchetti. Non mancano colpi di scena e ovviamente le nuove nomination. Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi, 10^ Puntata: Beatrice Marchetti contro Awed, il bacio di giuda dell’eliminata è per lui! Una fantastica Ilary Blasi in blu elettrico da il via alla Decima Puntata de L’Isola dei Famosi. Si parte subito dagli ultimi giorni dei concorrenti ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 20 aprile 2021) L’dei: le tensioni tra i naufraghi sono sempre di più e c’è anche chi inizia a perdere la pazienza. Nuove prove, una nuova eliminazione e una nuovaper. Non mancano colpi di scena e ovviamente le nuove nomination. Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Ilary Blasi. L’dei, 10^contro Awed, il bacio di giuda dell’eliminata è per lui! Una fantastica Ilary Blasi in blu elettrico da il via allade L’dei. Si parte subito dagli ultimi giorni dei concorrenti ...

