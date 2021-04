Isola dei famosi 2021, telespettatori furiosi per il gesto di Paul Gascoigne su Fariba: “Da squalifica” (Di martedì 20 aprile 2021) Paul Gascoigne fa un gesto su Fariba Tehrani che manda su tutte le furie e i telespettatori dell’Isola dei famosi 2021: ecco cosa è accaduto Paul Gascoigne è un naufrago che si è fatto notare per le sue gag simpatiche sul fatto di non parlare molto bene l’italiano. A quanto pare, però, nella puntata di ieri sera de L’Isola dei famosi, l’ex calciatore inglese ha compiuto qualche gesto che ha mandato su tutte le furie i telespettatori. Di che si tratta? Nel corso della nomination, infatti, Paul ha nominato Fariba Tehrani, facendo il gesto di pulirsi le natiche con la sua foto. Il ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 aprile 2021)fa unsuTehrani che manda su tutte le furie e idell’dei: ecco cosa è accadutoè un naufrago che si è fatto notare per le sue gag simpatiche sul fatto di non parlare molto bene l’italiano. A quanto pare, però, nella puntata di ieri sera de L’dei, l’ex calciatore inglese ha compiuto qualcheche ha mandato su tutte le furie i. Di che si tratta? Nel corso della nomination, infatti,ha nominatoTehrani, facendo ildi pulirsi le natiche con la sua foto. Il ...

