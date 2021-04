Isola dei Famosi 2021, è di Paul Gascoigne il primo nudo integrale dell'edizione (Di martedì 20 aprile 2021) Paul Gascoigne ha regalato al pubblico dell'Isola dei Famosi 2021 il primo nudo integrale: l'ex calciatore ha confessato di essersi anche scottato il lato B. L'Isola dei Famosi 2021 ha il suo primo nudo integrale: è stato Paul Gascoigne ad esporsi al sole in costume adamitico e non senza conseguenze. L'ex calciatore ha infatti raccontato a Ilary Blasi: "Mi si è bruciato il c..o". Paul Gascoigne è uno dei pochi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 che, nel bene e nel male, riesce a far parlare di sé. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)ha regalato al pubblicodeiil: l'ex calciatore ha confessato di essersi anche scottato il lato B. L'deiha il suo: è statoad esporsi al sole in costume adamitico e non senza conseguenze. L'ex calciatore ha infatti raccontato a Ilary Blasi: "Mi si è bruciato il c..o".è uno dei pochi naufraghideiche, nel bene e nel male, riesce a far parlare di sé. ...

