International Belgian Track Meeting | terzo posto per Miriam Vece nella velocità

(Di martedì 20 aprile 2021) Bilancio più che positivo per la trasferta belga di. La portacolori della Valcar-Travel & Service ha infatti chiuso l’con un podio confermandosi fra le protagoniste dellaeuropea. Ottava nel keirin, la 24enne cremasca ha fissato nelle qualificazioni il quinto tempo superando poi l’ucraina Alla Biletska e l’inglese Katy Marchant. Costretta ad arrendersi in semifinale alla britannica Sophie Capewell, l’azzurra ha battuto in entrambe le sfide la centro-americana Joanne Rodriguez Hacohen aggiudicandosi la medaglia di bronzo. In campo bergamasco da segnalare anche la top ten di Martina Fidanza che non è riuscita a replicare l’exploit dello scratch chiudendo in sesta posizione la gara dell’eliminazione.