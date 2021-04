Inter | rinviati i discorsi per il rinnovo di Handanovic | se ne parlerà durante la prossima stagione

Leggi su intermagazine

(Di martedì 20 aprile 2021)suldiMentre non si parla d’altro che di Superlega, in casasi pensa anche al prossimo futuro con il capitolo portiere sempre aperto. Samirha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ora il suo, secondo quanto riportato dall’edizione on line della Gazzetta dello Sport, potrebbe non avvenire subito, mala. “Allo stato attuale è probabile che possa iniziare la nuovasenza alcuna stretta di mano, da potenziale futuro svincolato. In ogni caso, un “non problema”: nulla vieta che Fali Ramadani – l’uomo che nel 2017 prese il posto dello storico agente Federico Pastorello – possa discutere con la ...