Inter, la SuperLega spiega i motivi del temporeggiare del gruppo Suning: “Adesso cambia tutto” (Di martedì 20 aprile 2021) Con l’annuncio della partecipazione dell’Inter, insieme a Milan e Juventus per quanto riguarda la Serie A, alla SuperLega, la nuova competizione sportiva che ha suscitato un vero e proprio boom nel calcio italiano e mondiale, si è capito finalmente il comportamento del gruppo Suning. Il motivo dietro al temporeggiare di Steven Zhang e del gruppo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Con l’annuncio della partecipazione dell’, insieme a Milan e Juventus per quanto riguarda la Serie A, alla, la nuova competizione sportiva che ha suscitato un vero e proprio boom nel calcio italiano e mondiale, si è capito finalmente il comportamento del. Il motivo dietro aldi Steven Zhang e delL'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA RIUNIONE TERMINATA IN LEGA JUVENTUS, INTER E MILAN: 'VOGLIAMO CONTINUARE IN SERIE A' #SkySport… - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan sommerse dai debiti. E’ piena emergenza #Superlega - ZZiliani : Cara #DAZN, le è chiaro vero che ha acquistato i diritti di una #SerieA che vedrà #Inter, #Juventus e #Milan schier… - MMonsutti : Però tutto sommato non è male...in Super League tifo Inter,in campionato Udinese e in Champions West Ham ???? #SuperLega - LucarellaAndrea : RT @sportface2016: #Superlega, #Agnelli: “Sono 80 anni che lo scudetto lo vincono sempre #Juventus, #Milan e #Inter” -