Innovazione | a ToothPic il Best Paper Award

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 aprile 2021) Trasformare ogni smartphone in una chiave sicura per l’autenticazione online. Da questa intuizione è nata, la startup innovativa al servizio della cyber sicurezza e spin-off del Politecnico di Torino che, grazie alle sue innovazioni si è aggiudicata ilè stata fondata da Enrico Magli, Diego Valsesia, Giulio Coluccia e Tiziano Bianchi, ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino nonché inventori dei 4 brevetti alla base dei prodotti offerti dalla startup.ha infatti inventato, progettato, sviluppato e brevettato una tecnologia Mfa (Multifactor Authentication) unica al mondo. Permette infatti allo smartphone di diventare una chiave di accesso sicura per l’autenticazione online, ...