Ingenuity, il primo volo dell'elicottero della Nasa su Marte (Di martedì 20 aprile 2021) Finalmente l'elicottero Ingenuity della Nasa è decollato dal suolo marziano effettuando il primo volo a motore su un altro mondo. Meno di due chili di peso, si è staccato dal fondo del cratere Jezero alle 12:31 italiane arrivando a circa 3 metri di altezza, per poi atterrare 41 secondi dopo. After Nasa's Historic First Flight: Ingenuity Mars Helicopter Update www.youtube.com A confermare il volo i dati inviati attraverso un ponte radio costituito dal rover Perseverance, che ha anche inviato sulla terra la prima foto fatta dal piccolo drone utilizzando la videocamera inferiore, che ha quindi ripreso la sua ombra staccata dal suolo marziano.

