Infantino: “Quando segnavamo da piccoli, ci sentivamo come Paolo Rossi al Mondiale. È questa la magia del calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) Chiare e decide le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, invitato al Congresso Uefa di oggi, che condanna la SuperLega “Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare gioia a tutti. Parlo ovviamente di questo progetto Superlega. Voglio essere estremamente chiaro al riguardo. La Fifa è costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri statuti, che prevedono la piramide. come Fifa, possiamo soltanto disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuori dal sistema. Non c’è alcun dubbio sulla disapprovazione della Fifa”. Infantino fa leva sui valori del calcio che, a suo dire, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Chiare e decide le parole del presidente della Fifa, Gianni, invitato al Congresso Uefa di oggi, che condanna la SuperLega “Ieri ho letto parole terribiliguerra e crimine, ancora più terribili se legate al, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare gioia a tutti. Parlo ovviamente di questo progetto Superlega. Voglio essere estremamente chiaro al riguardo. La Fifa è costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri statuti, che prevedono la piramide.Fifa, possiamo soltanto disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuori dal sistema. Non c’è alcun dubbio sulla disapprovazione della Fifa”.fa leva sui valori delche, a suo dire, ...

Advertising

LaComparessa : Infantino dice che #Qatar2022 saranno i migliori mondiali di sempre. Beh certo, quando ci sono i diritti dei lavora… - jflvming : Non sono a favore della super league, ma sentire Infantino che parla dei progressi in Qatar, tralasciando le person… - napolista : #Infantino : 'Quando segnavamo da piccoli, ci sentivamo come Paolo Rossi al Mondiale. È questa la magia del calcio'… - Turez6 : @Ibra_official Agnelli sarà traditore che non risponde a nessuno ma ceferin ed infantino quando la Juve subiva tort… - Turez6 : @delpieroale Agnelli sarà traditore che non risponde a nessuno ma ceferin ed infantino quando la Juve subiva torti… -