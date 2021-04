Infantino: “La Fifa crede nei valori dello sport per questo condanna la SuperLega” (Di martedì 20 aprile 2021) Si è aperto da pochi minuti un Congresso straordinario della UEFA a Montreux in Svizzera per affrontare la questione della SuperLega. Secondo quanto riportano le agenzie tutti i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio per i protagonisti del calcio scomparsi nell’ultimo periodo, e Ceferin avrebbe nominato esplicitamente Maradona Prima dell’inizio dei lavori il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rilasciato una dichiarazione “Voglio essere estremamente chiaro: la Fifa è una organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport. Come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una SuperLega, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Si è aperto da pochi minuti un Congresso straordinario della UEFA a Montreux in Svizzera per affrontare la questione della. Secondo quanto riportano le agenzie tutti i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio per i protagonisti del calcio scomparsi nell’ultimo periodo, e Ceferin avrebbe nominato esplicitamente Maradona Prima dell’inizio dei lavori il presidente della, Gianni, ha rilasciato una dichiarazione “Voglio essere estremamente chiaro: laè una organizzazione costruita sui, i veri. Comenon possiamo che fortementere la creazione di una, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni ...

Advertising

sistoney67 : UEFA Congress underway. FIFA president Gianni Infantino due to speak at it. - batulash : RT @RobertoSavino10: La Fifa è una organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport (Infantino) - sammyrocks19 : RT @sistoney67: UEFA Congress underway. FIFA president Gianni Infantino due to speak at it. - FcInterNewsit : Infantino: 'La Fifa disapprova la Superlega: o si è dentro o si è fuori' - Royal_Ryder : RT @MadridXtra: ??| UEFA Congress underway. FIFA president Gianni Infantino due to speak at it. @sistoney67 [??] -