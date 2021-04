Infantino al Congresso Uefa | il presidente Fifa spaventa la Superleague

Advertising

Ceferin, presidente della confederazione europea del calcio, ha parlato di 'sputo in faccia a tutti quelli che amano questo sport' e domani Gianniin apertura delUefa ribadira' ...mi ha promesso il sostegno completo e mi ha detto che è contrario alla Superlega e lo dirà pubblicamente domani nel nostro". Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...La Superlega stile Usa è nata, il suo campionato di elite ancora no. Ma il calcio è già spaccato e in campo scende l'Europa , con un tackle per fermare i 12 ...La nascita della SuperLega ha creato scompiglio nel mondo del calcio. La nuova competizione non è andata giù a Uefa e Fifa.