In Veneto calano i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Zaia: «Trasporti punto nevralgico per le riaperture» (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 930 i contagi registrati nell’ultima giornata in Veneto. E 28 le vittime. Numeri che portano il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza a 402.877, mentre il bilancio dei decessi sale a 11.139. Negli ospedali calano i posti letto occupati da persone ricoverate in aree non critiche: 1.481 (-14). Nelle terapie intensive si trovano invece 247 persone (-17). «C’è molto dibattito in queste ore rispetto alle riaperture. Uno dei punti nevralgici è quello dei Trasporti, perché non può passare l’idea che non ci siamo organizzati», dichiara il presidente del Veneto, Luca Zaia, anticipando la discussione che il governatore avrà nel pomeriggio alla conferenza delle Regioni. «Non c’è un problema ad organizzarsi, quello che è impossibile fare è trovare ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 930 i contagi registrati nell’ultima giornata in. E 28 le vittime. Numeri che portano il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza a 402.877, mentre il bilancio dei decessi sale a 11.139. Negli ospedalii posti letto occupati da persone ricoverate in aree non critiche: 1.481 (-14). Nellesi trovano invece 247 persone (-17). «C’è molto dibattito in queste ore rispetto alle. Uno dei punti nevralgici è quello dei, perché non può passare l’idea che non ci siamo organizzati», dichiara il presidente del, Luca, anticipando la discussione che il governatore avrà nel pomeriggio alla conferenza delle Regioni. «Non c’è un problema ad organizzarsi, quello che è impossibile fare è trovare ...

