In Superlega guai sul fronte inglese: dopo il Chelsea vuole uscire anche il City. Johnson valuta una legge per frenare il torneo (Di martedì 20 aprile 2021) La maggior parte delle squadre della Super League arrivano dal Regno Unito. Ed è proprio da qui che sembrano arrivare anche i primi addii al proggetto. Dalla Premier League dovevano lanciarsi nel nuovo super campionato sei squadre: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool e Arsenal. Presto però da sei le formazioni potrebbero scendere a quattro: secondo le anticipazioni della stampa britannica il Chelsea e il Manchester City starebbero già preparando tutta la documentazione per abbandonare il progetto. April 20, 2021 Intanto la notizia della nascita della Super League di calcio è arrivata a scuotere anche i governi nazionali. dopo la presa di posizione di Mario Draghi, ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) La maggior parte delle squadre della Super League arrivano dal Regno Unito. Ed è proprio da qui che sembrano arrivarei primi addii al proggetto. Dalla Premier League dovevano lanciarsi nel nuovo super campionato sei squadre: Mster, Mster United,, Tottenham, Liverpool e Arsenal. Presto però da sei le formazioni potrebbero scendere a quattro: secondo le anticipazioni della stampa britannica ile il Msterstarebbero già preparando tutta la documentazione per abbandonare il progetto. April 20, 2021 Intanto la notizia della nascita della Super League di calcio è arrivata a scuoterei governi nazionali.la presa di posizione di Mario Draghi, ...

Advertising

fcterni : #qsvs l'avvocato milanista dimentica che Berlusconi e il presidente del Real avevano a suo tempo tentato qualcosa d… - eletonon91 : Un minuto di silenzio per tutti questi giocatori, allenatori, presidenti moralisti e paladini dell’etica che si sch… - Dixy62553861 : RT @rtl1025: ?? “Guai a trasformare il #calcio solo in un evento di spettacolo. Dobbiamo dare a tutte le squadre la possibilità di realizzar… - PTPaglioni : Agli italiani toccagli tutto, ma guai a toccare il calcio. Se impiegaste il tempo a trovare soluzioni ad ogni probl… - rtl1025 : ?? “Guai a trasformare il #calcio solo in un evento di spettacolo. Dobbiamo dare a tutte le squadre la possibilità d… -