Advertising

Affaritaliani : In Italia il convertiplano Aw-609 Ac4 in configurazione finale -

Ultime Notizie dalla rete : Italia convertiplano

Il Sole 24 ORE

È arrivato indirettamente dagli Stati Uniti uno dei 2 prototipi di Aw - 609 Ac4 di Leonardo in ... Sintesi perfetta tra aereo ed elicottero, si tratta del primomultiruolo destinato ...In occasione di Expo 2020 Dubai, l'azienda, per altro sponsor del Padiglionedove esporrà la ... ha fatto sapere l'azienda, che a Dubai illustrerà le caratteristiche delAW609, ...Cascina Costa (Va), 20 apr. (askanews) - È arrivato in Italia direttamente dagli Stati Uniti uno dei 2 prototipi di Aw-609 Ac4 di Leonardo ...Il Cavour rientra in Italia dopo le certificazioni all'utilizzo degli F-35B Lightning, dei convertiplani Osprey e del sistema JPALS - Joint Precision Approach and Landing System ...