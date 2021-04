Il video del volo di Ingenuity su Marte (Di martedì 20 aprile 2021) Nel primo pomeriggio di ieri il piccolo elicottero della Nasa, Ingenuity, ha portato a termine con successo il primo esperimento di volo controllato su un altro pianeta, librandosi nell’atmosfera marziana ed entrando nella storia come il primo velivolo ad aver mai raggiunto questo obiettivo. Il drone, dal peso di più o meno due chili, si è separato dal rover Perseverance, a bordo del quale ha raggiunto Marte lo scorso 18 febbraio, per sollevarsi ieri in autonomia fino a un’altezza di tre metri, rimanere sospeso per qualche istante e poggiarsi, infine, di nuovo sul suolo del pianeta rosso. Il tutto sotto l’occhio vigile di Perseverance, che ha raccolto l’intera sequenza grazie alla sua telecamera Mastcam-Z. Ecco, diffuso dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa che coordina l’intera missione, il video ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) Nel primo pomeriggio di ieri il piccolo elicottero della Nasa,, ha portato a termine con successo il primo esperimento dicontrollato su un altro pianeta, librandosi nell’atmosfera marziana ed entrando nella storia come il primo veliad aver mai raggiunto questo obiettivo. Il drone, dal peso di più o meno due chili, si è separato dal rover Perseverance, a bordo del quale ha raggiuntolo scorso 18 febbraio, per sollevarsi ieri in autonomia fino a un’altezza di tre metri, rimanere sospeso per qualche istante e poggiarsi, infine, di nuovo sul suolo del pianeta rosso. Il tutto sotto l’occhio vigile di Perseverance, che ha raccolto l’intera sequenza grazie alla sua telecamera Mastcam-Z. Ecco, diffuso dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa che coordina l’intera missione, il...

