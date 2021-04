Il Verona spreca | Vlahovic e Caceres segnano | Fiorentina | colpaccio salvezza

(Di martedì 20 aprile 2021) A Firenze non si esulterà più di tanto, perché le aspettative per la stagione erano ben diverse. Ma la vittoria per 2 - 1 asignifica un bel pezzetto die potrebbe contribuire a un ...

A Firenze non si esulterà più di tanto, perché le aspettative per la stagione erano ben diverse. Ma la vittoria per 2 - 1 asignifica un bel pezzetto di salvezza e potrebbe contribuire a un finale di stagione meno agitato. In attesa di aprire un nuovo ciclo la prossima stagione.... ma il doppio errore di Mosca riportasul +3 (16 - 19). Diagonale interna per Maar (17 - 19), con il canadese chela possibile palla del 20 - 21. Invasione Milano (19 - 23), con l'ace ...Scopri le emozioni, i gol e i marcatori di Verona-Fiorentina, prima gara della trentaduesima giornata della Serie A 20/21.62' - Venuti riesce a spezzare un raddoppio e prendere un fallo prezioso. Respira la Fiorentina. 60' - Cambio nell'Hellas Verona: esce Ilic, entra Salcedo.