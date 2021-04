Il Segreto anticipazioni spagnole sul finale | la storia continua oltre l’ultima puntata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 20 aprile 2021) Il grande Ilsta per andare in onda, ma rimangono ancora domande senza risposta, storie lasciate in sospeso che i fans vorrebbero concluse. Scoprirete secondo alcune indiscrezione rilasciate ad un famoso Magazine dedicato alla telenovela spagnola che, Emilia e Alfonso, continueranno a indagare su Pepa, per scoprire come è avvenuta la sua morte. La tomba della levatrice verrà trovata e aperta e ci potrebbe essere un colpo di scena. Inmolte notizie sui vari personaggi che si sono susseguiti nelle varie stagioni, verranno a galla. Scendiamo nei particolari e leggiamo insieme quella che avrebbe dovuto essere la vera conclusione che purtroppo non sarà trasmessa. Il: dopo la fine delle puntate … tutte le risposte Gli abitanti di Puente Viejo ne hanno viste di tutti i colori, sono state molte ...