Il rivale di Clubhouse a marchio Facebook arriverà in estate (Di martedì 20 aprile 2021) (immagine: Facebook)Facebook ha deciso di seguire l’esempio di Clubhouse e di puntare tutto sullo sviluppo di nuovi prodotti incentrati esclusivamente sulla componente audio. La società ha perciò annunciato una serie di progetti che verranno resi pubblici nei prossimi mesi o, in alcuni casi, verranno rilasciati come beta test riservato a un ristretto numero di utenti. Come anticipato, in particolare, Facebook sta lavorando a un prodotto clone e concorrente di Clubhouse chiamato Live Audio Rooms che sarà lanciato nell’estate di quest’anno. Come avvenuto per Clubhouse, anche Live Audio Rooms verrà distribuito, in un primo momento, come test riservato a gruppi di personaggi pubblici. Questa modalità di rilascio servirà al social network per tarare al meglio il suo nuovo ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) (immagine:ha deciso di seguire l’esempio die di puntare tutto sullo sviluppo di nuovi prodotti incentrati esclusivamente sulla componente audio. La società ha perciò annunciato una serie di progetti che verranno resi pubblici nei prossimi mesi o, in alcuni casi, verranno rilasciati come beta test riservato a un ristretto numero di utenti. Come anticipato, in particolare,sta lavorando a un prodotto clone e concorrente dichiamato Live Audio Rooms che sarà lanciato nell’di quest’anno. Come avvenuto per, anche Live Audio Rooms verrà distribuito, in un primo momento, come test riservato a gruppi di personaggi pubblici. Questa modalità di rilascio servirà al social network per tarare al meglio il suo nuovo ...

