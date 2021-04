Il principe Harry assente al compleanno della Regina: “È già tornato da Meghan” (Di martedì 20 aprile 2021) Sembra proprio che il principe Harry non incontrerà la Regina domani nel giorno del suo compleanno. Mentre in un primo momento i tabloid britannici avevano ipotizzato che il duca di Sussex potesse rimanere in patria fino al compleanno della nonna (la Regina Elisabetta compie 95 anni il 21 aprile 2021), secondo il Daily Mail non sarà così: “Harry sarebbe già tornato a Los Angeles per stare con la moglie Meghan. Prima del volo per gli Stati Uniti si è concesso una passeggiata con il padre il principe Carlo“. Fino a questo momento non si hanno notizie al riguardo, ma pare che il principe abbia già lasciato il Regno Unito per raggiungere la moglie Meghan Markle ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Sembra proprio che ilnon incontrerà ladomani nel giorno del suo. Mentre in un primo momento i tabloid britannici avevano ipotizzato che il duca di Sussex potesse rimanere in patria fino alnonna (laElisabetta compie 95 anni il 21 aprile 2021), secondo il Daily Mail non sarà così: “sarebbe giàa Los Angeles per stare con la moglie. Prima del volo per gli Stati Uniti si è concesso una passeggiata con il padre ilCarlo“. Fino a questo momento non si hanno notizie al riguardo, ma pare che ilabbia già lasciato il Regno Unito per raggiungere la moglieMarkle ...

