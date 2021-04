Il presidente Uefa Ceferin: “SuperLega sbagliata perché il calcio ha bisogno dell’Atalanta” (Di martedì 20 aprile 2021) “perché la SuperLega è sbagliata? La gente ha bisogno di poter sognare, il calcio ha bisogno dell’Atalanta”. Sono state le parole di Aleksander Ceferin, presidente Uefa, durante il congresso straordinario organizzato per discutere della nuova competizione lanciata da dodici big del calcio europeo che, dalla prossima stagione, vorrebbero ‘snobbare’ gli altri tornei per club continentali. “Per qualcuno, i tifosi sono diventati consumatori, i fan sono diventati clienti, le competizioni sono diventati prodotti. Non si guardano più le formazioni ma i follower. L’eliminazione dalla Champions per qualcuno è anche un rischio aziendale. L’egoismo deve essere rimpiazzato dalla solidarietà. I soldi sono diventati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) “la? La gente hadi poter sognare, ilha”. Sono state le parole di Aleksander, durante il congresso straordinario organizzato per discutere della nuova competizione lanciata da dodici big deleuropeo che, dalla prossima stagione, vorrebbero ‘snobbare’ gli altri tornei per club continentali. “Per qualcuno, i tifosi sono diventati consumatori, i fan sono diventati clienti, le competizioni sono diventati prodotti. Non si guardano più le formazioni ma i follower. L’eliminazione dalla Champions per qualcuno è anche un rischio aziendale. L’egoismo deve essere rimpiazzato dalla solidarietà. I soldi sono diventati ...

