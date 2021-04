Il presidente del Real Madrid Florentino Perez: “Superlega subito o tra due anni il calcio sarà morto” (Di martedì 20 aprile 2021) “Non è un campionato per ricchi, ma per salvare il calcio”, assicura Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della nuova Superlega europea, annunciata da 12 tra i maggiori club continentali, compresi Juventus, Milan e Inter. “Con la Superlega al posto della Champions potremo coprire le ingenti perdite dovute alla crisi”, ha spiegato il patron dei Blancos in un’intervista a Chiringuito tv. “La cosa attraente nel calcio è giocare tra grandi club, aumenta il valore per la televisione e si generano più ricavi. Quando non hai entrate all’infuori dei diritti televisivi, la soluzione è offrire gare più attraenti in cui i tifosi nel mondo possano vedere tutti i grandi club e siamo giunti alla conclusione che se invece di una Champions ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) “Non è un campionato per ricchi, ma per salvare il”, assicuradele della nuovaeuropea, annunciata da 12 tra i maggiori club continentali, compresi Juventus, Milan e Inter. “Con laal posto della Champions potremo coprire le ingenti perdite dovute alla crisi”, ha spiegato il patron dei Blancos in un’intervista a Chiringuito tv. “La cosa attraente nelè giocare tra grandi club, aumenta il valore per la televisione e si generano più ricavi. Quando non hai entrate all’infuori dei diritti televisivi, la soluzione è offrire gare più attraenti in cui i tifosi nel mondo possano vedere tutti i grandi club e siamo giunti alla conclusione che se invece di una Champions ...

