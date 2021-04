Il presidente del Ciad è stato ucciso durante un’azione militare contro i ribelli (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Ciad Idriss Deby Itno è stato ucciso durante un’azione militare contro i ribelli che hanno attaccato la capitale N’Djamena, poche ore dopo la conferma della rielezione al suo sesto mandato. Lo ha dichiarato l’esercito alla televisione di stato del Ciad, secondo quanto riportato da Afp. Deby sarebbe morto a seguito delle ferite riportate negli scontri. Alle elezioni dello scorso 11 aprile, Deby era stato rieletto per un sesto mandato con il 79,32% dei voti, secondo i risultati provvisori della commissione elettorale pubblicati lunedì 19 aprile. Nel giorno delle elezioni, il gruppo ribelle del Fronte per il cambiamento e la concordia in Ciad (Fact), ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) IldelIdriss Deby Itno èche hanno attaccato la capitale N’Djamena, poche ore dopo la conferma della rielezione al suo sesto mandato. Lo ha dichiarato l’esercito alla televisione didel, secondo quanto riportato da Afp. Deby sarebbe morto a seguito delle ferite riportate negli scontri. Alle elezioni dello scorso 11 aprile, Deby erarieletto per un sesto mandato con il 79,32% dei voti, secondo i risultati provvisori della commissione elettorale pubblicati lunedì 19 aprile. Nel giorno delle elezioni, il gruppo ribelle del Fronte per il cambiamento e la concordia in(Fact), ...

È morto il presidente del Ciad Idriss Déby, dice l’esercito ciadiano Idriss Déby, presidente del Ciad dal 1990, è stato ucciso a causa di alcune ferite riportate mentre si trovava nei pressi di una zona di guerra, ha detto ...

