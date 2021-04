Il Popolo della Famiglia corre per Roma, Cenciotti: “Raccoglierò i cocci lasciati da Raggi” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Rifiuto la definizione di sindaca, io sono il candidato sindaco. Non è l’estensione semantica che risolve la questione di iniquità. La Raggi ha fatto di questa definizione al femminile uno slogan demagogico e ha portato la Città Eterna, la mia città, ai cocci che io vorrei raccogliere. La parità di condizione passa dalla levatura professionale”. Non ha dubbi Fabiola Cenciotti, pilota d’aereo con 6.500 ore all’attivo per la compagnia Alitalia, che si prepara alla competizione elettorale per la Capitale con il Popolo della Famiglia, partito di cui è presidente Mario Adinolfi, e che definisce, intervistata dalla Dire, come “una giungla partitica, con primarie da fare, la storia delle quote rosa. Io sono un pilota- ha detto- e per me contano i punti di programma e il team work. Un pilota è un logical planner e un good maker e il metodo per un buon amministratore è lavorare con una squadra affiatata e determinata”. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Rifiuto la definizione di sindaca, io sono il candidato sindaco. Non è l’estensione semantica che risolve la questione di iniquità. La Raggi ha fatto di questa definizione al femminile uno slogan demagogico e ha portato la Città Eterna, la mia città, ai cocci che io vorrei raccogliere. La parità di condizione passa dalla levatura professionale”. Non ha dubbi Fabiola Cenciotti, pilota d’aereo con 6.500 ore all’attivo per la compagnia Alitalia, che si prepara alla competizione elettorale per la Capitale con il Popolo della Famiglia, partito di cui è presidente Mario Adinolfi, e che definisce, intervistata dalla Dire, come “una giungla partitica, con primarie da fare, la storia delle quote rosa. Io sono un pilota- ha detto- e per me contano i punti di programma e il team work. Un pilota è un logical planner e un good maker e il metodo per un buon amministratore è lavorare con una squadra affiatata e determinata”.

Advertising

marcodimaio : Triste la parabola di #Grillo: dopo aver usato per anni i social come tribunale del popolo per denigrare gli avvers… - EmbaCubaItalia : Il Partito Comunista di #Cuba ???? è unico perchè è unica la sua relazione con il popolo, perchè esiste per e con il… - HuffPostItalia : Il popolo della sinistra si mobilita in difesa di Speranza - SickNick85 : @Mario69994570 @maxlomnardi66 @capuanogio ma quella società NON chiude. continua a lavorare per i fatti propri come… - alessdm57 : RT @marcodimaio: Triste la parabola di #Grillo: dopo aver usato per anni i social come tribunale del popolo per denigrare gli avversari, or… -