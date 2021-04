Il partito di Angela Merkel ha scelto Armin Laschet come candidato cancelliere per le elezioni di settembre (Di martedì 20 aprile 2021) In Germania l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), il partito di Angela Merkel, ha scelto Armin Laschet come candidato cancelliere alle prossime elezioni, che si terranno il 26 settembre. Laschet è l’attuale primo ministro dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia ed era già stato Leggi su ilpost (Di martedì 20 aprile 2021) In Germania l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), ildi, haalle prossime, che si terranno il 26è l’attuale primo ministro dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia ed era già stato

