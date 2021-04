Il parasole per il laptop che permette di lavorare ovunque (Di martedì 20 aprile 2021) I freelance lo fanno da tempo e con la crescita di smart working e telelavoro anche molti dipendenti e collaboratori abituati all’ufficio hanno scoperto pro e contro del lavoro da remoto. Che riguardo alla prima voce include l’opportunità di lavorare dal giardino o dal chiosco sul mare, passando per il bordo piscina, terrazze assolate e ogni altro ambiente all’aria aperta per godersi il sole e le temperature primaverili. A patto di trovare un rimedio ai riflessi di luce che impediscono una visione ottimale dello schermo di laptop e tablet, senza dimenticare il surriscaldamento degli stessi dispositivi. Per risolvere il problema, Alex Griffin ha pensato e realizzato SunShader, il parasole termico che protegge il display dei portatili, consentendo in sostanza di poter operare senza ostacoli in qualsiasi spazio pubblico. Pieghevole per ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) I freelance lo fanno da tempo e con la crescita di smart working e telelavoro anche molti dipendenti e collaboratori abituati all’ufficio hanno scoperto pro e contro del lavoro da remoto. Che riguardo alla prima voce include l’opportunità didal giardino o dal chiosco sul mare, passando per il bordo piscina, terrazze assolate e ogni altro ambiente all’aria aperta per godersi il sole e le temperature primaverili. A patto di trovare un rimedio ai riflessi di luce che impediscono una visione ottimale dello schermo die tablet, senza dimenticare il surriscaldamento degli stessi dispositivi. Per risolvere il problema, Alex Griffin ha pensato e realizzato SunShader, iltermico che protegge il display dei portatili, consentendo in sostanza di poter operare senza ostacoli in qualsiasi spazio pubblico. Pieghevole per ...

Il parasole per il laptop che permette di lavorare ovunque

