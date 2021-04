Il Paradiso delle signore, anticipazioni 21 aprile: i sospetti di Armando (Di martedì 20 aprile 2021) La questione del tentativo di contraffazione degli abiti della nuova collezione non è ancora del tutto risolto. Tuttavia, Armando, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti la puntata in onda domani 21 aprile, inizierà ad avere dei forti sospetti su Giuseppe Amato ed andrà vicino alla verità. Nel frattempo, Cosimo non riuscirà proprio a darsi pace per quanto riguarda Umberto Guarnieri e mentre Adelaide cercherà di farsi aiutare da Gabriella, lui si recherà alla villa e minaccerà il commendatore dicendogli che prima o poi riuscirà a dimostrare che è coinvolto nella sparizione di Achille Ravasi. Intanto, Rocco deciderà di provare ad approfondire la conoscenza di Irene mentre Maria rimarrà ancora all'oscuro del bacio che il magazziniere e la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) La questione del tentativo di contraffazione degli abiti della nuova collezione non è ancora del tutto risolto. Tuttavia,, come rivelano leIlinerenti la puntata in onda domani 21, inizierà ad avere dei fortisu Giuseppe Amato ed andrà vicino alla verità. Nel frattempo, Cosimo non riuscirà proprio a darsi pace per quanto riguarda Umberto Guarnieri e mentre Adelaide cercherà di farsi aiutare da Gabriella, lui si recherà alla villa e minaccerà il commendatore dicendogli che prima o poi riuscirà a dimostrare che è coinvolto nella sparizione di Achille Ravasi. Intanto, Rocco deciderà di provare ad approfondire la conoscenza di Irene mentre Maria rimarrà ancora all'oscuro del bacio che il magazziniere e la ...

