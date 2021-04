Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 aprile: che succede tra Irene e Rocco? (Di martedì 20 aprile 2021) Affari di cuore. In fondo le problematiche sentimentali sono quelle più coinvolgenti e che fanno più parlare, sia nella vita reale che all’interno delle serie tv. Anche nella ben nota serie “Il Paradiso delle signore” sono proprio i sentimenti a legare e intrecciare la vita di diversi protagonisti. Le anticipazioni di TVora che fanno riferimento alla puntata che andrà in onda questo pomeriggio, infatti, hanno permesso di intuire come la situazione tra Irene e Rocco è molto più complicata di quanto si poteva prevedere. È vero amore? È la domanda che si stanno facendo anche i due protagonisti in questione, a maggior ragione dopo il bacio che ha colto entrambi di sorpresa. Manca chiarezza, però, a livello di sentimenti, mentre chi non ha dubbi su quello che prova in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Affari di cuore. In fondo le problematiche sentimentali sono quelle più coinvolgenti e che fanno più parlare, sia nella vita reale che all’internoserie tv. Anche nella ben nota serie “Il” sono proprio i sentimenti a legare e intrecciare la vita di diversi protagonisti. Ledi TVora che fanno riferimento alla puntata che andrà in onda questo pomeriggio, infatti, hanno permesso di intuire come la situazione traè molto più complicata di quanto si poteva prevedere. È vero amore? È la domanda che si stanno facendo anche i due protagonisti in questione, a maggior ragione dopo il bacio che ha colto entrambi di sorpresa. Manca chiarezza, però, a livello di sentimenti, mentre chi non ha dubbi su quello che prova in ...

