Il nuovo album dei Sottotono è Originali dopo 20 anni di silenzio | l’anticipazione con Mastroianni

Advertising

SkyTG24 : Mahmood annuncia il nuovo album 'Ghettolimpo' - CapaSound : LA SCELTA è il nuovo singolo tratto dell’album EXUVIA. Link per streaming e video ufficiale nelle storie. #Exuvia… - LOfficielItalia : #POP - La nuova digital cover di @NickJonas in cui racconta il suo nuovo album #spaceman .… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Ghettolimpo è il titolo del nuovo album di #Mahmood in uscita l’11 giugno - SkyTG24 : Cesare Cremonini: 'Voglio uscire con un album il prima possibile' -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album

Ecco tutti i dettagli sulla nuova canzone, e non solo? Sottotono, Mastroianni: ilsingolo Mastroianni è il primo brano estratto daldei Sottotono, Originali , in arrivo nei prossimi ...La canzone sarà un anticipo delintitolato "Originali" , in arrivo prossimamente ma già in pre - order in tiratura speciale in 100 copie, in cd e vinile, autografato e numerato a mano. "...Pagina dell'album The Point of No Return di Pol Paxx (Rock, Psichedelia, Pop rock). E' uscito su tutte le piattaforme online The Point of No Return il nuovo album di Pol Paxx, veterano rocker di Aosta ...“Nun e Vec” è il nuovo singolo di Vettosi, disponibile in streaming su Spotify e su tutti i digital store, prodotto da Italia Concerti e Thaurus, fuori per Island Records. Classe 2003 nato a Napoli, ...