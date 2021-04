Il museo di Jane Austen mette sotto accusa Jane Austen (Di martedì 20 aprile 2021) È una verità universalmente riconosciuta che le distese del politicamente corretto possono essere ampie e sconfinate. Così può accadere che il museo dedicato a Jane Austen voglia indagare la stessa Jane Austen con l’intento di approfondirne i presunti legami col contesto coloniale. In altre parole, è in corso “un’indagine” per capire se la scrittrice sia colpevole di aver fatto uso di tè, zucchero e cotone, considerati “prodotti dell’impero”. Lizzie Dunford, direttrice Jane Austen’s House Museum di Chawton, ha riferito al Telegraph la volontà di mettere in luce aspetti poco discussi della storia personale della scrittrice. Per esempio, viene ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) È una verità universalmente riconosciuta che le distese del politicamente corretto possono essere ampie e sconfinate. Così può accadere che ildedicato avoglia indagare la stessacon l’intento di approfondirne i presunti legami col contesto coloniale. In altre parole, è in corso “un’indagine” per capire se la scrittrice sia colpevole di aver fatto uso di tè, zucchero e cotone, considerati “prodotti dell’impero”. Lizzie Dunford, direttrice’s House Museum di Chawton, ha riferito al Telegraph la volontà dire in luce aspetti poco discussi della storia personale della scrittrice. Per esempio, viene ...

