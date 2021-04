Il mollettone per capelli di Chiara Ferragni ha conquistato tutti (Di martedì 20 aprile 2021) La moda lo ha concesso, per anni, solo in casa, Chiara Ferragni invece sdogana l'utilizzo del mollettone per capelli come accessorio per i nostri outfit. Chiara Ferragni sdogana il mollettone per capelli fuori di casa su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 20 aprile 2021) La moda lo ha concesso, per anni, solo in casa,invece sdogana l'utilizzo delpercome accessorio per i nostri outfit.sdogana ilperfuori di casa su Donne Magazine.

FairyFloss89 : Chiara per favore il mollettone no. - sisterstipss : 3 modi per usare il mollettone - sisterstipss : 3 modi per indossare il mollettone - DianaSiniscalc2 : RT @MenoTele: Samantha, il problema non è il mollettone, il problema sei tu che hai l'assillo di chiedere conferma per sapere se gli piaci… - annakiara119 : RT @MenoTele: Samantha, il problema non è il mollettone, il problema sei tu che hai l'assillo di chiedere conferma per sapere se gli piaci… -

