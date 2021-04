Il miracolo di Giovanna alla prova

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 aprile 2021) Le condizioni di salute diBoda, dirigente del ministero dell’Istruzione coinvolta in un’inchiesta per corruzione, sembrano migliorare dopo il tentato suicidio di qualche giorno fa. Una buona notizia. Oltreguarigione, ci si augura ovviamente che risulti anche estranea alle accuse, non solo in omaggiopresunzione di innocenza ma perché un’innocente perseguita anche solo per errore o eccesso di zelo dmagistratura è sempre un fatto deplorevole. Tanto più se ricopre una carica pubblica ed è oggetto di generale stima. Per questo l’inedita campagna di solidarietà animata da molti giornali perBoda non può che fare piacere, come ha scritto il Foglio lo scorso sabato. C’è però, in questo sussulto garantista, qualcosa che si dovrebbe avere il coraggio di esplicitare. Una ...