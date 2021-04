Il ministro Giovannini al lavoro sui trasporti, ma Miozzo dice che la Dad ci sarà ancora (Di martedì 20 aprile 2021) Il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sta lavorando con le Regioni in vista del ritorno a scuola in presenza degli studenti delle scuole superiori nelle zone gialle e arancioni dal 26 aprile. A preoccupare è il fronte della riorganizzazione dei mezzi pubblici, anche se la gestione di bus e metrò resta competenza degli enti locali. E proprio le Regioni ora si sono messe di traverso, denunciando l’impossibilità di una partenza in sicurezza. I sindacati della scuola chiedono che il governo rivaluti la scelta, e non sono da escludere delle deroghe. In un’intervista alla Stampa, Giovannini anticipa che da settembre si potrebbe ipotizzare anche una migliore distribuzione degli orari di tutte le attività, dagli uffici alle scuole. Intanto, però, ora bisogna pensare al 26 aprile. Il governo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) Ildelle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico, sta lavorando con le Regioni in vista del ritorno a scuola in presenza degli studenti delle scuole superiori nelle zone gialle e arancioni dal 26 aprile. A preoccupare è il fronte della riorganizzazione dei mezzi pubblici, anche se la gestione di bus e metrò resta competenza degli enti locali. E proprio le Regioni ora si sono messe di traverso, denunciando l’impossibilità di una partenza in sicurezza. I sindacati della scuola chiedono che il governo rivaluti la scelta, e non sono da escludere delle deroghe. In un’intervista alla Stampa,anticipa che da settembre si potrebbe ipotizzare anche una migliore distribuzione degli orari di tutte le attività, dagli uffici alle scuole. Intanto, però, ora bisogna pensare al 26 aprile. Il governo ...

mitgov : Nominati i Commissari per lo sblocco di 57 opere pubbliche per un investimento stimato di circa 83 miliardi di euro… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Con il ministro Giovannini abbiamo nominato i commissari per 57 opere che aspettavano di essere… - Brundisiumnet : Il Ministro Giovannini rinnova i vertici delle Autorità di sistema portuale. Patroni Griffi in odore di riconferma… - News_24it : LATINA - «Il ministro Giovannini ed io abbiamo nominato 57 commissari per 57 opere pubbliche, opere che erano già f… - nuova_venezia : LA NOMINA / Ora scattano i trenta giorni per il riscontro da parte del presidente Zaia. Di Biasio arriva dall'Autor… -