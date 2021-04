Il Milan ribadisce la sua posizione in merito alla Superlega: lettera di Gazidis agli sponsor dei rossoneri (Di martedì 20 aprile 2021) Il club rossonero ha confermato la sua posizione in merito alla neonata Superlega a tutti i suoi sponsor. Leggi su 90min (Di martedì 20 aprile 2021) Il club rossonero ha confermato la suainneonataa tutti i suoi

Advertising

Antcom84 : Gravina ribadisce il NO alla superlega.....non ha capito che senza Inter Juve e Milan é padrone di una lega che non… - MilanLiveIT : Beppe #Sala ribadisce che è giusto chiedere garanzie ???????? #Sansiro #Milan #Inter - MilanPress_it : Il presidente del Milan ribadisce il suo appoggio al presidente di Lega - infoiteconomia : LVMH ribadisce: «Nessun interesse per il Milan» - infoiteconomia : Dg Louis Vuitton ribadisce: 'Non abbiamo nessun interesse nell’acquisizione del Milan' -