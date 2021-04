Il Manchester City spaventa l’Inter, offerta folle da 100 milioni (Di martedì 20 aprile 2021) Il Manchester City sarebbe pronto a tentare l’affondo su Lukaku in vista della prossima stagione. Il club inglese potrebbe cercare di convincere i nerazzurri mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro Il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Lukaku in vista della prossima stagione. E’ questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Ilsarebbe pronto a tentare l’affondo su Lukaku in vista della prossima stagione. Il club inglese potrebbe cercare di convincere i nerazzurri mettendo sul piatto della bilancia un’cash da 100di euro Ilsarebbe pronto a piombare con forte decisione su Lukaku in vista della prossima stagione. E’ questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - DiMarzio : #ManchesterCity , #Guardiola duro sulla #Superlega - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - Miles686 : Questo dall'allenatore del Manchester City, club che piega ogni regola della UEFA per fare il cazzo che vuole e pre… - TREASUREBrasil : ??: Hyunsuk, que time é esse?????? ??: Manchester city of EPL!! ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Guardiola contro la Super League: "Non è sport" In merito alla nascita della Super League, si è espresso Pep Guardiola, allenatore del Manchester City (club fondatore) La nascita della nuova competizione europea, la Super League , ha sollevato un polverone clamoroso. In merito alla questione si sono espressi tantissimi personaggi ...

Superlega, Guardiola: "Se sconfitta non conta non è sport" ... "Io e i miei colleghi allenatori la pensiamo tutti allo stesso modo" Pep Guardiola si schiera contro il progetto della Superlega europea, al quale il suo club, il Manchester City, ha aderito. Alla ...

Manchester City, Guardiola: "Superlega? Embrione che non respira" Corriere dello Sport.it Superlega, è già crisi? "Due top club in dubbio": ecco quali Fonti inglesi sostengono che due squadre sarebbero pronte, di fronte alle pressioni dei propri tifosi, a fare un passo indietro ...

Superlega, calcio europeo in subbuglio: ecco cos’è e come funziona L'annuncio della nascita della Superlega costituisce uno spartiacque nella storia del calcio in Europa. E forse non si tornerà più indietro.

In merito alla nascita della Super League, si è espresso Pep Guardiola, allenatore del(club fondatore) La nascita della nuova competizione europea, la Super League , ha sollevato un polverone clamoroso. In merito alla questione si sono espressi tantissimi personaggi ...... "Io e i miei colleghi allenatori la pensiamo tutti allo stesso modo" Pep Guardiola si schiera contro il progetto della Superlega europea, al quale il suo club, il, ha aderito. Alla ...Fonti inglesi sostengono che due squadre sarebbero pronte, di fronte alle pressioni dei propri tifosi, a fare un passo indietro ...L'annuncio della nascita della Superlega costituisce uno spartiacque nella storia del calcio in Europa. E forse non si tornerà più indietro.