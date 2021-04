Il Guardian | Superlega | Chelsea e City ci stanno ripensando

(Di martedì 20 aprile 2021) Illancia la notizia:e Manchestervacillando sull’adesione alla. L’informazione è di un dirigente di un club avvicinato per partecipare alla nuova Lega. Per ili due club sono pronti a fare retromarcia dopo l’ondata negativa dell’opinione pubblica e la crescente pressione da parte di governi e leghe. Tra i dodici, ce ne sarebbero sei sicuri, definiti fanatici, e altri sei che si sono uniti perché credono che andranno a migliorare dal punto di vista finanziario e sono entrati a malincuore, poco convinti.e Manchestersarebbero tra questi. Un’altra fonte, invece, negherebbe il dietrofront. Anche il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, per quel che vale, si è scagliato ...

Scrive Jonathan Liew sul Guardian, dopo aver squadernato gli insuccessi economici e finanziari dei ... Chi guida questo torpedone chiamato Superlega finora non ha dimostrato di avere la patente. Il Guardian lancia la notizia: Chelsea e Manchester City stanno vacillando sull'adesione alla Superlega. L'informazione è di un dirigente di un club avvicinato per partecipare alla nuova Lega. Per il Guardian i due club sono pronti a fare retromarcia dopo l'ondata negativa dell'opinione pubblica e la crescente pressione da parte di governi e leghe. L'Everton, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato in cui condanna pesantemente la Superlega e le sue squadre fondatrici.