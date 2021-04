Il governo non vuole cedere: “Nessun anticipo dell’orario del coprifuoco” (Di martedì 20 aprile 2021) Un passo in avanti, timidamente, e altri dieci indietro, con disarmante puntualità. E soprattutto senza alcuna fretta, nonostante la rabbiosa protesta, ormai diffusa in tutta Italia, di commercianti, ristoratori, partite Iva, imprenditori e chi più ne ha più ne metta. Un popolo intero stremato, chiuso in casa da oltre un anno, in attesa di aiuti economici promessi e mai arrivati, o puntualmente insufficienti. E costretto a fare i conti, ancora una volta, con le prese in giro del governo. Che, come sempre, ha mostrato sorrisi incoraggianti, esortato all’ottimismo. Salvo poi, però, prendere decisioni tutt’altro che rassicuranti. Il premier Draghi, uno che si è affrettato a confermare il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando così fin da subito la sua volontà di proseguire con chiusure e restrizioni, ha infatti parlato di un’Italia che tornerà a vivere a ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) Un passo in avanti, timidamente, e altri dieci indietro, con disarmante puntualità. E soprattutto senza alcuna fretta, nonostante la rabbiosa protesta, ormai diffusa in tutta Italia, di commercianti, ristoratori, partite Iva, imprenditori e chi più ne ha più ne metta. Un popolo intero stremato, chiuso in casa da oltre un anno, in attesa di aiuti economici promessi e mai arrivati, o puntualmente insufficienti. E costretto a fare i conti, ancora una volta, con le prese in giro del. Che, come sempre, ha mostrato sorrisi incoraggianti, esortato all’ottimismo. Salvo poi, però, prendere decisioni tutt’altro che rassicuranti. Il premier Draghi, uno che si è affrettato a confermare il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando così fin da subito la sua volontà di proseguire con chiusure e restrizioni, ha infatti parlato di un’Italia che tornerà a vivere a ...

