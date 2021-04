Il Governo Danese revoca il permesso di soggiorno ai cittadini siriani

(Di martedì 20 aprile 2021) La Danimarca che ha ospitato moltissimi profughinegli ultimi anni che ora ha deciso dire loro i permessi disostenendo che alcune zone del Paese siano sicure. Ricordiamo che la Siria è dilaniata da una guerra civile lunga 10 anni tutt’altro che un posto sicuro in cui tornare. Per il momento è L'articolo

Advertising

SAIBI2001 : RT @SAIBI2001: La #Danimarca revoca il permesso di soggiorno ai #rifugiati #siriani Il governo danese ha deciso di considerare la #Siria un… - GuidoMaxCalanca : RT @SAIBI2001: La #Danimarca revoca il permesso di soggiorno ai #rifugiati #siriani Il governo danese ha deciso di considerare la #Siria un… - federicameta : RT @SAIBI2001: La #Danimarca revoca il permesso di soggiorno ai #rifugiati #siriani Il governo danese ha deciso di considerare la #Siria un… - annalisacamilli : RT @SAIBI2001: La #Danimarca revoca il permesso di soggiorno ai #rifugiati #siriani Il governo danese ha deciso di considerare la #Siria un… - SAIBI2001 : La #Danimarca revoca il permesso di soggiorno ai #rifugiati #siriani Il governo danese ha deciso di considerare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Danese

... queste le parole del numero uno del calcio. AGGIORNAMENTO ORE 21:50 - Antonio Cassano non ... In parole povere, rivedremo tutto ciò che ilfa per supportare questi club. Faremo tutto il ...Ilincarcera i siriani che non vogliono rientrare a ...La Danimarca nega l’asilo ai rifugiati siriani. La Danimarca ha deciso di revocare il permesso di soggiorno ai rifugiati siriani sulla base di una decisione presa nel 2019, quan ...Il presidente della Federcalcio polacca pronto a portare una mozione all'Uefa. E Moller, numero uno danese: "Mi aspetto l'esclusione immediata di Real, City e Chelsea dalla Champions" ...