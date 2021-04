Il giorno più bello del mondo, 12 soldiers o Le Iene? La tv del 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima serata in tv, martedì 20 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Canzone Segreta”, puntata speciale del programma fra musica ed emozioni condotto da Serena Rossi. Su Canale5 alle 21.40 proporrà il film “Il giorno più bello del mondo”, con Alessandro Siani. Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Gioele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima serata in tv, martedì 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Canzone Segreta”, puntata speciale del programma fra musica ed emozioni condotto da Serena Rossi. Su Canale5 alle 21.40 proporrà il film “Ilpiùdel”, con Alessandro Siani. Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Gioele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e ...

Advertising

stanzaselvaggia : Con 400 morti in media al giorno pensiamo a riaprire buona parte delle attività. E riapriamo la scuola. Facciamo c… - borghi_claudio : @AntiPUDE @fesx87 @fdragoni @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi eh ma da quanto tempo sto dicendo con tutti i mezzi che h… - SimoPillon : Tanti auguri a sua santità #BenedettoXVI, nel giorno del suo 94esimo compleanno. 'Non è di una Chiesa più umana che… - Blowjoint : RT @ChuckieeTheDoll: Per tutti coloro che vorrebbero la #cannabis legale oggi è un giorno 'speciale'. Ancora una volta gridiamo con forza a… - Caravag54922514 : RT @GuidoBrera: #SuperLega ovvero di come un giorno, tornati a casa, i nostri figli ci raccontano che a scuola hanno deciso di fare una cla… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno più Domenico Zurlo È un Beppe Grillo fuori di sé quello che ieri, in un La reazione più dura viene però dai genitori della 19enne, che si dicono "distrutti": "Cercare di ... Il giovane Ciro e gli amici sono stati sentiti qualche giorno fa dalla procura di Tempio Pausania: ...

Giammarco Oberto Tina stava dormendo. Alle 4,30 del mattino il marito ha preso Il giorno dopo è toccato a Tina Boeri. 18 FEMMINICIDI. Delitti consumati da un lato all'altro del ... Con i suoi 81 anni Tina è la vittima più anziana, ma nella lista ci sono anche due bambine. Edith, 2 ...

illycaffè è sempre più sostenibile e ottiene il riconoscimento B corp Corriere della Sera La reazionedura viene però dai genitori della 19enne, che si dicono "distrutti": "Cercare di ... Il giovane Ciro e gli amici sono stati sentiti qualchefa dalla procura di Tempio Pausania: ...Ildopo è toccato a Tina Boeri. 18 FEMMINICIDI. Delitti consumati da un lato all'altro del ... Con i suoi 81 anni Tina è la vittimaanziana, ma nella lista ci sono anche due bambine. Edith, 2 ...