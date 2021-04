Il Financial Times: «La politica resti fuori dalla battaglia del calcio, che c’entrano i governi?» (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita della Superlega e la rivoluzione del calcio europeo è la storia del giorno anche per il Financial Times. Nell’editoriale del prestigioso giornale finanziario si indica una Champions ridisegnata sulle esigenze dei top club come soluzione migliore per sanare una spaccatura così profonda, magari nel solco della tradizione americana, con tetti salariali e altre limitazioni per le società più ricche. Ma soprattutto scrive il Financial Times, la politica non ha titolo per intervenire. Lasci la questione ai suoi protagonisti. “Anche se il calcio è qualcosa di più del puro business, non è un’area in cui i governi dovrebbero intervenire, nonostante le chiacchiere dei leader, da Boris Johnson del Regno Unito al francese Emmanuel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita della Superlega e la rivoluzione deleuropeo è la storia del giorno anche per il. Nell’editoriale del pgioso giornale finanziario si indica una Champions ridisegnata sulle esigenze dei top club come soluzione migliore per sanare una spaccatura così profonda, magari nel solco della tradizione americana, con tetti salariali e altre limitazioni per le società più ricche. Ma soprattutto scrive il, lanon ha titolo per intervenire. Lasci la questione ai suoi protagonisti. “Anche se ilè qualcosa di più del puro business, non è un’area in cui idovrebbero intervenire, nonostante le chiacchiere dei leader, da Boris Johnson del Regno Unito al francese Emmanuel ...

