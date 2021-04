Il fallimento della Superlega (live) – Ed Woodward si dimette da ad del Manchester United (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega si sgretola, le notizie si susseguono frenetiche. E’ iniziato tutto con il Chelsea che pensava a lasciare il progetto. Si sono aggiunte, nel giro di pochi minuti, il Manchester City, l’Atletico Madrid e il Barcellona. Poi, poco fa, la notizia dell’incontro in programma stasera tra i 12 club della Superlega per discuterne lo scioglimento. Ma il flusso non si arresta. L’amministratore delegato del Manchester United, secondo quanto riporta Talk Sports, si è dimesso dalla carica per incomprensioni derivanti dall’adesione al progetto. BREAKING: Ed Woodward has resigned as chairman of Manchester United. Woodward’s decision comes after the backlash over the European Super League. – talkSPORT sources understand ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Lasi sgretola, le notizie si susseguono frenetiche. E’ iniziato tutto con il Chelsea che pensava a lasciare il progetto. Si sono aggiunte, nel giro di pochi minuti, ilCity, l’Atletico Madrid e il Barcellona. Poi, poco fa, la notizia dell’incontro in programma stasera tra i 12 clubper discuterne lo scioglimento. Ma il flusso non si arresta. L’amministratore delegato del, secondo quanto riporta Talk Sports, si è dimesso dalla carica per incomprensioni derivanti dall’adesione al progetto. BREAKING: Edhas resigned as chairman of’s decision comes after the backlash over the European Super League. – talkSPORT sources understand ...

