Il covid ha reso gli italiani insicuri | oltre 6 milioni hanno paura di tutto

Leggi su agi

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Cresce la quota di"panofobici", quelli chedi". Secondo l'ultimo "Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia" di Censis e Federsicurezza, sono oltre 6 milioni. In casa o fuori, "vivono costantemente in stato d'ansia". Tra di loro prevalgono le donne: sono quasi 5 milioni, il 17,9% della popolazione femminile complessiva. Ma sono presenti anche tra i giovani: 1,7 milioni, pari al 16,3% degli under 35. In crescita la violenza domestica Da marzo a ottobre 2020, nei mesi del lockdown e delle restrizioni anti, molte donne chiuse in casa sono state maggiormente esposte alla violenza di partner e conviventi: le richieste di aiuto al numero antiviolenza e stalking 1522 sono state 23.071, il 71,9% in più rispetto alle 13.424 dello stesso periodo di un anno prima. ...