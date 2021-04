Il Covid e i riti religiosi (Di martedì 20 aprile 2021) Solo lo scorso febbraio si considerava l’India un Paese quasi fuori dall’emergenza sanitaria, seppur senza una campagna vaccinale avviata. Proprio per questo motivo era studiata come un caso particolare. Adesso però la situazione è precipitata con un’impennata improvvisa di contagi e decessi. La ciliegina sulla torta è stata caratterizzata dall’evento religioso del Kumbh Mela che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 aprile 2021) Solo lo scorso febbraio si considerava l’India un Paese quasi fuori dall’emergenza sanitaria, seppur senza una campagna vaccinale avviata. Proprio per questo motivo era studiata come un caso particolare. Adesso però la situazione è precipitata con un’impennata improvvisa di contagi e decessi. La ciliegina sulla torta è stata caratterizzata dall’evento religioso del Kumbh Mela che InsideOver.

