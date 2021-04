Il Corriere dello Sport: Napoli contattato per entrare nella Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Il Napoli potrebbe essere la tredicesima squadra, la quarta italiana, della nascente Superlega. Lo scrive il Corriere dello Sport (cui si deve lo scoop mondiale che ha svelato l’operazione). A nemmeno 48 ore dall’annuncio, scrve il CorSport, un’altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Ilpotrebbe essere la tredicesima squadra, la quarta italiana, della nascente. Lo scrive il(cui si deve lo scoop mondiale che ha svelato l’operazione). A nemmeno 48 ore dall’annuncio, scrve il Cor, un’altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano:notte un emissario di JP Morgan hailper farlonel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham). L'articolo ilsta.

