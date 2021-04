Il caso Grillo irrompe in Parlamento | tutti contro il garante del M5s

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Il day after è ancora più burrascoso. Il video pubblicato ieri da Beppein difesa del figlio Ciro, accusato di stupro assieme a tre amici, continua a suscitare le dure reazioni delle forze politiche, che puntano il dito sial'ex comico genovese che i big pentastellati finora rimasti silenti. I 5 stelle tentano di 'mettere al riparo' il Movimento dalle polemiche invitando a non coinvolgere la 'creatura' fondata dallo stessoe da Gianroberto Casaleggio in quella che è solo una "vicenda personale" sulla quale si pronuncerà la magistratura, afferma il capogruppo Davide Crippa, intervenendo nell'Aula della Camera dove il '' piomba nel bel mezzo del dibattito sull'ultimo decreto Covid per voce della deputata FdI Ylenia Lucaselli. A far sentire la voce oggi è la moglie di ...

